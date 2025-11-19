Носете пари в брой: На 31 декември срещу 1 януари банкоматите спират за 2 часа

Банкомати, левове и евро: Какво да очакваме в Новогодишната нощ на 2026 г.

Малко повече от 40 дни остават до историческото събитие – преминаването на България към еврото на 1 януари 2026 г.. В интервю за NOVA, доц. д-р Джеймс Йоловски – главен секретар на Асоциацията на банките в България, разясни ключови подробности за процеса, подчертавайки, че банковата система е напълно готова и гражданите не трябва да предприемат спешни действия.

Кратко прекъсване на банкоматите в Новогодишната нощ

Как ще работят банкоматите при смяната на валутата?

България ще приложи подход, подобрен спрямо опита на Хърватия – банкоматите ще бъдат заредени едновременно с левове и евро в отделни касети.

Въпреки това, в нощта на 31 декември срещу 1 януари ще има технологично прекъсване от около 2 часа и половина, през което банкоматите и картовите плащания няма да функционират.

Още в ранните часове на 1 януари 2026 г. устройствата ще започнат поетапно да отпускат само евро банкноти.

Какво да правим с левовете в брой?

Няма нужда от паника

Доц. Йоловски съветва гражданите да запазят спокойствие – няма необходимост да бързат с харченето или обмяната на левове.

Плащания с левове: През целия януари 2026 г. ще можем да плащаме с левови банкноти и монети във всички търговски обекти.

Обмяна в банките: До края на юни 2026 г. всички търговски банки ще обменят безплатно левове в евро по официалния фиксиран курс.

Сметки, карти и такси – автоматична и безплатна промяна

Сметки: Всички левови сметки ще бъдат автоматично превалутирани в евро, без такси и без нужда от откриване на нови. Ако клиент има отделни левова и еврова сметка, ще разполага с две еврови сметки, които може да обедини безплатно.

Карти: Съществуващите банкови карти ще продължат да работят нормално – не се изисква заявка за нови карти.

Такси: Всички банкови такси ще бъдат преизчислени по фиксирания курс, като закръглянето ще бъде в полза на клиента.

Системата е готова – риск няма

По думите на доц. Йоловски, подготовката започва още от 2020–2021 г., като са проведени множество тестове.

„Системата е напълно подготвена. Категорично няма риск за стабилността“, увери той.

Въпреки възможни временни затруднения в първите часове след прехода, банките гарантират плавното въвеждане на еврото.

