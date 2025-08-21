Нощни руски атаки с дронове срещу Украйна

Снимка: Пиксабей

Адът в Украйна няма край.

Руската армия атакува Украйна с дронове и тази нощ. В повечето региони на страната е обявена тревога за въздушна тревога. Това съобщава УНИАН, като цитира Военновъздушните сили.

В сряда вечерта руснаците изстреляха щурмови дронове на украинска територия.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че в столицата действат сили за противовъздушна отбрана.

Военните съобщиха за движение на вражески дронове в много региони.

"Група вражески дронове в Днепропетровска област, насочващи се на север. Атакуващи дронове в Одеска област, насочващи се на север. Група "мъченици" в Кировоградска област, насочващи се към Виница. Атакуващи дронове във Виническа област, насочващи се на запад. Атакуващи дронове в Харковска област, насочващи се към Потавска и Кировоградска области. Група "мъченици" в Полтавска област, насочващи се на запад. Атакуващи дронове в Сумска област, насочващи се към Полтавска и Черниговска области. Група вражески дронове в Черниговска област, насочващи се към Киевска област. Група вражески дронове в Черкаска област, насочващи се на запад. Група вражески дронове в Киевска област, насочващи се на запад", написаха те.

В нощта на 20 август руската окупационна армия нанесе масиран удар с дрон по град Ахтирка в Сумска област, където бяха ранени над 10 души, включително две деца.

Десетки "шахеди" атакуваха и Измаилския район на Одеска област, където бяха поразени цивилни обекти и един мъж беше ранен, пише news.bg.

