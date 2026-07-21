Ношни удари по Крим: Част от полуострова остана без ток, логистичен център е в пламъци

Снимка Пиксабей

През нощта на 21 юли редица ключови обекти на временно окупирания полуостров Крим бяха подложени на въздушни удари. В резултат на атаките южното крайбрежие остана без електрозахранване, а в най-големия център за търговия на едро избухна мащабен пожар, съобщава Telegram каналът Кримський вітер.

Около 04:00 ч. сутринта в района на Голяма Ялта е отекнал мощен взрив, след който токът в целия район е прекъснал, пише novini.bg.

Паралелно с това е съобщено за голям пожар в село Чистенке, Симферополски район. Там гори основният център за търговия на едро и дистрибуция на руската верига ''Продукти за дома''. Информацията за засегнатия склад към момента се уточнява.

Търговската верига ''Продукти за дома'' бе създадена през 2015 г. на базата на национализираните магазини на украинската верига ATB. Към днешна дата тя разполага с над 170 търговски обекта в 56 населени места на полуострова и един филиал в Краснодарския край.

Нощните атаки са продължение на мащабната операция на украинските Сили за безпилотни системи, започнала денонощие по-рано.

На 20 юли от командването на Украйна съобщиха, че при предишната вълна от удари са били поразени седем руски кораба в акваторията на Черно и Азовско море, както и седем електроцентрали и подстанции на територията на Крим.

Успоредно с действията на полуострова, украинските безпилотни системи извършиха масирана атака и срещу обекти в Московска област на Руската федерация.

Мониторингови канали съобщиха за сериозни щети и мащабни пожари в логистичния склад на руската компания Wildberries в град Подолск.

Пламъци са засегнали и съоръжения в индустриалния парк ''Южни ворота, разположен в района на Домодедово.

Редактор "Екип на Петел",

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