Носител на „Златната топка“ носи олимпийския огън

Олимпийският огън достигна дъждовния Неапол. В последната спирка от щафетата честа да носи факела в тази част от обиколката се падна на бившия италиански футболист Фабио Канаваро.

Той е световен шампион с националния отбор на Италия от първенството през 2006 г. Носител на „Златната топка“ и наградата „Футболист на годината на ФИФА“ за 2006 г. Втори е по участия за националния отбор на Италия със 136 мача.

Иначе щафетата преди зимните олимпийски игри започна на 6-ти декември от Рим.

Миналият месец огънят беше запален в Древна Олимпия. Обиколката е с дължина около 12 000 км и ще премине през всички 110 италиански провинции и над 300 общини. След кратка пауза за Коледа огънят ще пристигне в зимния курорт Кортина д'Ампецо, който ще бъде Арена на игрите през февруари.

