Нотариалният акт за жилището ви се обезсилва в два случая

Пиксабей

Възможно ли нотариален акт да се обезсили?

Ето един любопитен въпрос от гражданин.

Искам да обезсиля нотариалния акт, който нарушава интересите ми. Не знам дали изобщо е възможно и ако е - имам ли право да го искам и кога? Как да защитя правните си интереси?

Обезсилването на нотариален акт става чрез отмяна, посочва pravatami.bg.

Тя не може да стане доброволно по искане на страните (извънсъдебно), нито от нотариуса, нито пък съответният административен орган, по чието искане е издаден нотариален акт, удостоверяващ правото на собственост, може да разпореди на нотариуса с писмо да обезсили такъв акт.

Отмяната е възможна чрез предявяване на иск пред съда.

Действието на такова съдебно решение е винаги автоматично, но за да има сила по отношение на третите лица, решението за отмяна трябва да се впише.

Основанието за обезсилване на нотариален акт е нотариалното удостоверение (изявлението на нотариуса) да е неистинско.

Това основание може да съществува още при издаването на акта или да се породи по-късно, след издаването на акта.

Ако имам нужда от конкретна консултация, е препоръчително да се обърна към специалист. Не е скъпо и мога да направя това бързо и лесно на тази страница.

Спрямо спецификата си неистинското нотариално удостоверение може да бъде:

Неавтентично - когато удостоверението изцяло или отчасти не изхожда от лицата, на които се приписва (налице е материална поправка - например определени лица не са направили тези изявления пред този нотариус);

Невярно - когато удостоверението не отговаря на действителността (това, което е удостоверено в него, не съществува - например, че едно лице има право на собственост или друго вещно право върху недвижим имот, а реално това не е така).

Важно! На отмяна по съдебен ред подлежат само т.нар. констативни нотариални актове, с които се удостоверява право на собственост върху недвижим имот, но не и тези, удостоверяващи сделки, с които се прехвърля, изменя или прекратява вещно право върху недвижим имот.

Кой може да подаде иск за отмяна на нотариален акт?

Иск за отмяна на нотариален акт може да подаде:

Някоя от страните по акта, ако има интерес от това.

Трето лице, когато се засягат неговите права или то има интерес от доказването на съществуването или несъществуването на правото, което се засяга със съответния нотариален акт.

Прокурор - има право да предяви иск за отмяна на издадения акт, когато е издаден в нарушение на закона. Тогава искът се насочва срещу лицата, които се ползват от акта.

При уважаване на иска, издаденият нотариален акт се счита за отменен с обратна сила (това значи, че не е породил правни последици). Нотариусът има задължение да отбележи върху нотариалния акт, че въз основа на съдебно решение той е обезсилен. Искането за отбелязване може да се направи от заинтересованите лица, които трябва да представят препис от влязлото в сила съдебно решение.

Важно! Исковата молба за отмяна се вписва, вписва се и съдебното решение, тъй като иначе няма как да стане известно на третите лица.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!