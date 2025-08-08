Нотов: Наказание и за жертвата от днешния обир за 100 000 лева

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Граждански арест осуети опит за грабеж на 100 000 лева от ръцете на жена. Стуацията се е разиграла пред една от банков клон в София. Полицията е арестувала извършителя. По случая е образувано досъдебно производство. Глоба обаче ще бъде наложена и на жертвата.

Жената носила парите в чанта за лаптоп. Докато се отправя към банковия офис, чантата й е отнета.

Поради бързата реакция на полицията деянието е останало недовършено и извършителят е задържан почти непосредствено след случая. Парите са намерени и иззети. Ще бъдат върнати на дамата, коментира пред бТВ Николай Нотов, зам.-началник на Първо РПУ - София.

По информация на бТВ жената е счетоводител на една от големите столични болници. Опитът за грабеж е станал в разстоянието на само няколкото метра, които делят банковия клон от колата на жертвата.

Защо обаче искат да накажат и жената. Оказва се, че тя е била в нарушение, тъй като пренасяла нерегламентирано особено голяма сума пари.

Един вид дамата извършва своеобразна касова дейност, която обаче не се прави по този начин. Внасяла е служебни пари в клона на банката. По закон служебните лица трябва да внасят суми по-високи от 50 000 лева чрез специализиран превоз, посочи Нотов.

Извършителят е 35-годишен рецидивист.

Най-вероятно е проучил навиците на жертвата и се е възползвал от пропуските в охранителната дейност, за да се опитва да направи този грабуж, допълни Нотов.

