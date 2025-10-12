Нов Азис изгря в "България търси талант"
12.10.2025 / 21:37 1
Кадър Фб
Наско Генов впечатли журито с необичайно високия тембър на гласа си!
„Тембърът ти е наистина много интересен. Чувала съм само двама-трима изпълнители в България да пеят в този регистър… дори мисля, че можеш и по-високо,“ коментира Галена.
Той вдигна публиката на крака с феноменално изпълнение и изпя безупречно част от песен на Азис.
