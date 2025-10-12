реклама

Нов Азис изгря в "България търси талант"

12.10.2025 / 21:37 1

Кадър Фб

Наско Генов впечатли журито с необичайно високия тембър на гласа си!

„Тембърът ти е наистина много интересен. Чувала съм само двама-трима изпълнители в България да пеят в този регистър… дори мисля, че можеш и по-високо,“ коментира Галена.

Той вдигна публиката на крака с феноменално изпълнение и изпя безупречно част от песен на Азис.

 

 

kris (преди 4 минути)
Рейтинг: 517635 | Одобрение: 95810
Не станаха ли прекалено много сиганите с микрофоните.....Аре бе, почнаха да се прескачат вече.....кафа !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

