Нов абсурд в щангите: Стефан Ботев регистрира нова федерация

Стопкадър БНТ

Безумията в родните щанги продължават с пълна сила. Президентът на Федерацията по вдигане на тежести Стефан Ботев и още няколко деятели са регистрирали нов ръководен орган. Това показва справка в търговския регистър, като "Обединена федерация по вдигане на тежести" е регистрирана преди няколко дни - на 29 май, пише Спортал.бг.

Към момента настоящата федерация е в пълен блокаж и пред фалит, след като на 15 декември миналата година Асен Златев бе избран за президент на мястото на Ботев от Общото събрание, но три жалби по избора му блокираха вписването му. Към момента е останала само една - тази на клуба на Пламен Братойчев от Сливен. Непосредствено след избора в края на миналата година Ботев заяви, че няма да обжалва вота. Към момента обаче все още се води начело на федерацията, което възпрепятства встъпването в длъжност на Златев, а финансовата ситуация на организацията е доста тежко и вероятността за фалит е много голяма, ако не се стигне до спешна развръзка и започване на функциониране на федерацията. Вероятността България да не изпрати състезатели на световното първенство в Нингбо през октомври става все по-голяма, да не говорим за условия за подготовка на щангисти.

В Управителния съвет на новата федерация на Ботев влизат още Севдалин Маринов, Нено Терзийски, Нели Янкова, Пламен Братойчев, Евгени Танев и Станимир Вълчев.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!