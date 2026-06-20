Нов анализ на вкаменелости преобръща схващанията за приспособяването към живот на сушата

Снимка: Пиксабей

Учените дълго време са на мнение, че първите водни животни, излезли на сушата, са приличали на земноводни, които са претърпели метаморфоза по подобие на съвременните жаби, предаде АФП.

Нов анализ на десетки вкаменелости от Мазон Крийк - фосилно находище в северната част на САЩ, известно с изключително добре запазените образци, датиращи отпреди повече от 300 милиона години, преобръща тази теория.



Според учените изследването, публикувано в сп. "Сайънс", запълва празнини в разбирането за развитието на съществата, от които произлизат първите сухоземни гръбначни.



Досега се смяташе, че преди милиони години някои риби са еволюирали в земноводни, като част от тях са се превърнали в влечуги, а други - в бозайници.

Фосилите от Мазон Крийк обаче променят подробностите на този сценарий.



Един от тях е идентифициран като вероятно бебе емболомер - животно, приличащо на съвременния крокодил, което е живяло предимно във вода, но е развило малки крака. Този млад емболомер обаче не е имал характеристики на попова лъжичка като външни хриле, противно на очакванията на учените, обяснява пред АФП съавторът на изследването Джейсън Пардо.

Напротив, фосилът по-скоро показва признаци на пряко развитие, тоест той е бил изграден по почти същия начин като възрастен екземпляр.



"Вече разполагаме с преки фосилни доказателства, че тази метаморфоза, за която в продължение на 150 години сме предполагали, че е част от нашата история, всъщност не е част от нея", обяснява изследователят от Природонаучния музей "Фийлд" в Чикаго.



По думите на Джон Лонг, австралийски палеонтолог, който също е провел задълбочени изследвания в тази област, анализът е просто "забележителен".



"Не знаехме много за ранните етапи от живота на тетраподите (четирикраките животни) - клас гръбначни, от които произлизат по-специално влечугите, птиците и бозайниците", отбелязва той пред АФП.



"Този анализ на набор от забележителни фосили показва, че те са преминавали директно към ювенилна (младежка) фаза, без да е било необходимо да минават през стадия на попова лъжичка", допълва той.



За Джейсън Андерсън от Университета на Калгари, Канада, настоящото изследване подчертава "способността на фосилите да дават отговори на въпроси", които учените са смятали за невъзможни за разгадаване".



Освен че дава информация за еволюцията на четирикраките, изследването разкрива уникалния аспект на еволюцията на земноводните.

"Вместо да бъдат останки от по-ранни етапи в еволюционната история на тетраподите, самите земноводни са високоразвити същества", казва Андерсън.

Редактор "Екип на Петел",

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