Нов арест по случая с Христо Широков: Задържан е общински съветник от Момчилград

снимка: Община Момчилград

Действията на ОДМВР – Кърджали по случая с Христо Широков продължават. Полицията работи по сигнал за побой и закана, като според потърпевшия именно Широков му е нанесъл побой.

Днес като участник по случая е задържан общинският съветник от Момчилград Рейхан Мустафа Сейдали, предаде бТВ.

По-рано днес Христо Широков беше задържан при акция на ГДБОП в Бургаско. Той беше изведен от служители на ГДБОП с белезници и отведен до жилището си в Поморие, където в момента се извършва обиск.

По неофициална информация акцията е част от досъдебно производство за предполагаеми злоупотреби във ВиК – Бургас и отклоняване на средства. Разследването е отвело антимафиотите до адреси и хотели, свързани с Широков. Операцията продължава на няколко места в Бургаска област.

Пред медиите Широков заяви, че не знае защо е задържан повторно и дали акцията е свързана с ВиК – Бургас.

„Не мога да ви кажа, току-що ме отвеждат, не виждате ли. Тепърва ще разберем. Не знам“, каза Христо Широков.

Той уточни, че е отведен до дома си, за да бъде извършена проверка. За вчерашното му задържане по преписка на МВР – Кърджали Широков обясни, че случаят е свързан с жалба от 2025 година, подадена след инцидент в заведение.

„Някакво момче се уплашило от мен в някакво заведение и е подало жалба“, заяви още Широков.

Вчера 59-годишният Широков беше задържан и по преписка на ОДМВР – Кърджали, по която се извършва проверка за криминално деяние.

От МВР – Кърджали отказват официална информация по случая. Единственото потвърдено е, че общинският съветник Рейхан Мустафа Сейдали ще бъде задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР по предварителна проверка, образувана по чл. 144, ал. 1 от Наказателния кодекс – за закана против личността или имот, която може да възбуди основателен страх.

Рейхан Мустафа Сейдали е бивш член на ДПС, обявил се за независим общински съветник, а на последните избори е работил за „Прогресивна България“.

Разследването по случая продължава.

Редактор "Екип на Петел",

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