Нов асфалт променя трафика по магистрала "Тракия"

снимка: АПИ

На 10 ноември, днес, между 08:00 ч. и 18:00 ч. за асфалтови дейности временно ще се променя организацията на движение в участък от АМ „Тракия“, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Промените касаят участък в област Пловдив, а строителните дейности ще се изпълняват в платното за Бургас между 135-и и 137-и км на автомагистралата.

От АПИ посочват, че трафикът ще преминава изпреварващата лента. Ограничено ще е движението в активната и аварийната лента.

