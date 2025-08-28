Нов бизнес във Варна: Деца продават националния флаг на светофарите

Кадър Варна

"Някакъв нов бизнес модел ли е това, деца да продават знамена между колите? Кой ги в пуснал и кой носи отговорност? Едва ли е тяхна идея, като гледам отчаяните им физиономии", пише гражданин.

Крайно време е КАТ да започнат да си изпълняват задълженията и да осигуряват безопасността на движение в града. Не може да се позволява нито търговия, нито събиране на помощи, нито артистични изпълнения на пътното платно, пише участник в дискусията.

Уж са глухонеми, обаче май са румънчета! По- добре така, отколкото ало измами или други престъпления да вършат, твърди трети.

Аз мисля, че са гастрольори от северната ни съседка. Нашите нямат такъв"бизнес". Има и жонгльори преди баира за Виница, отговаря друг.

Глохонями са и определено не са по тяхно желание там но в тази дуржава всичко е възможно всяка година са там лятото явно сменят градовете

