Нов бизнес във Варна: Деца продават националния флаг на светофарите

28.08.2025 / 12:00 4

Кадър Варна

"Някакъв нов бизнес модел ли е това, деца да продават знамена между колите? Кой ги в пуснал и кой носи отговорност? Едва ли е тяхна идея, като гледам отчаяните им физиономии", пише гражданин.

Крайно време е КАТ да започнат да си изпълняват задълженията и да осигуряват безопасността на движение в града. Не може да се позволява нито търговия, нито събиране на помощи, нито артистични изпълнения на пътното платно, пише участник в дискусията.

Уж са глухонеми, обаче май са румънчета! По- добре така, отколкото ало измами или други престъпления да вършат, твърди трети.

Аз мисля, че са гастрольори от северната ни съседка. Нашите нямат такъв"бизнес". Има и жонгльори преди баира за Виница, отговаря друг.

Глохонями са и определено не са по тяхно желание там но в тази дуржава всичко е възможно всяка година са там лятото явно сменят градовете

 

село варна (преди 1 минута)
Рейтинг: 29896 | Одобрение: 521
Полицията е заета да си брои увеличената заплата, няма да се занимава с такива дреболии.
0
0
kris (преди 3 минути)
Рейтинг: 499568 | Одобрение: 91598
Не са румънчета....окраинчета са ! Едно окраинско момиче с българско флагче просеше в инвалидна количка пред ЛИДЛ ......!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
2
0
ас (преди 15 минути)
Рейтинг: 166317 | Одобрение: 25857
какви са тези глупости???? защо полицията спи????? каква работа имат деца по натеварените улици??? какво ще правим ако утре някое ое тези деца припадне от жега на натоварено кръстовище????? това ли са ви европейските цености????
1
0
robotron2000 (преди 17 минути)
Рейтинг: 49416 | Одобрение: 1861
бяха момче и момиче, глухонеми са децата явно искат да изкарат някой кинта за лятото! но наистина пътят едва ли е мястото за това! 

