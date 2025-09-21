Нов бойлер с щепсел и 3 контакта изуми България

Много интересен казус се обсъжда в групата Как да направя ремонт у дома?

Здравейте, като включа бойлера от възвратния клапан тече доста количество вода-всеки път (когато не е включен не тече) това не е нормално. Бойлерът е нов. Какво да направя по въпроса?, пише потребител.

Коментарите заваляха и те обръщат внимание на нещо много интересно:

Бойлерът ми е Елдом, чисто нов включен е на еко още от самото му поставяне нито тече, нито капе от някъде. Загрява водата напълно за около час и въобще не е нормално да капе или тече от някъде, ако е монтиран и се използва правилно.

Днеска виждам Втора снимка с контакти под бойлера, това е някво ново инженерно откритие май...Кой умник си слага контакт, за да си включва бойлера в него?

Контакт и щепсел в банята? Голяма глупост на някой "умник".А пък сложен даже под бойлера!

Как така ги слагате тези контакти до бойлера и меката връзка...някаква нова мода ще да е.

Шлаух, който да отвежда водата и контактите не са добра идея.

Бойлерът колко киловата е? Обикновено се захранват с твърда връзка директно от проводниците. Трябва да имате усилена електро инсталация за бойлер. Този контакт ще се стопи! (До 3600 вата е контакта, но не да ги дава постоянно с часове ). Клапана ще капе в процеса на загряване на бойлера, нормално е това..Като достигне зададената температура и започнете да консумирате топла вода от чешмите и няма да капе толкова често.

Аз не знам от чии зор пипаш тоя клапан постоядно той е до колкото знам само в случай че в бойлера има въздух или нещо такова беше. Какво е това да си играеш с тоя клапан и кви са тия контакти при водата тебе май ти се мре не друго.

Това може да се класифицира като опит за убийство (или самоубийство)! Спрете тока и направете всичко отново без контакти и ел.връзки в банята!

