Нов депутат от "Прогресивна България" положи клетва
Булфото
Нов депутат от „Прогресивна България“ – Месут Ердинч Рушид, положи клетва в началото на пленарното заседание. Той заема мястото в парламента на Илин Димитров за времето, през което Димитров изпълнява функциите на министър на туризма.
„От днес гласуваме и се регистрираме с биометрия“, съобщи председателят на парламента Михаела Доцова в началото на заседанието, предаде БТА.
В дневния ред е включено първото четене на три законопроекта за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс.
Утре е предвидено изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно свлачището на пътя Смолян – Пампорово. Предвижда се депутатите да разгледат на първо четене и промени в Закона за държавната финансова инспекция.
Първа точка в програмата за петък е първото четене на законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, също внесен от редовното правителство. След това ще има парламентарен контрол.
