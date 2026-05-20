Нов депутат от "Прогресивна България" положи клетва

Булфото

Нов депутат от „Прогресивна България“ – Месут Ердинч Рушид, положи клетва в началото на пленарното заседание. Той заема мястото в парламента на Илин Димитров за времето, през което Димитров изпълнява функциите на министър на туризма.

„От днес гласуваме и се регистрираме с биометрия“, съобщи председателят на парламента Михаела Доцова в началото на заседанието, предаде БТА.

В дневния ред е включено първото четене на три законопроекта за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс.

Утре е предвидено изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно свлачището на пътя Смолян – Пампорово. Предвижда се депутатите да разгледат на първо четене и промени в Закона за държавната финансова инспекция.

Първа точка в програмата за петък е първото четене на законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, също внесен от редовното правителство. След това ще има парламентарен контрол.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!