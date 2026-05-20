Нов депутат от "Прогресивна България" положи клетва

20.05.2026 / 09:47 2

Нов депутат от „Прогресивна България“ – Месут Ердинч Рушид, положи клетва в началото на пленарното заседание. Той заема мястото в парламента на Илин Димитров за времето, през което Димитров изпълнява функциите на министър на туризма.

„От днес гласуваме и се регистрираме с биометрия“, съобщи председателят на парламента Михаела Доцова в началото на заседанието, предаде БТА.

В дневния ред е включено първото четене на три законопроекта за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс.

Утре е предвидено изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно свлачището на пътя Смолян – Пампорово. Предвижда се депутатите да разгледат на първо четене и промени в Закона за държавната финансова инспекция.

Първа точка в програмата за петък е първото четене на законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, също внесен от редовното правителство. След това ще има парламентарен контрол.

Коментари
kjk (преди 29 минути)
Рейтинг: 207292 | Одобрение: 20927
Лекар кардиолог!!! Дано набара пулса на НС и го следи на скенера!!!
Чико (преди 1 час)
Рейтинг: 1431 | Одобрение: -79
Тъй както върви скоро и чистачките от улица ще стават депутатки.
Напред науката е слънце!

