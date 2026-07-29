Кадър БНт

Нов детайл: Владо Загато е оставен от приятели в близост до къщата му, сочи репортаж на БНТ.

Довчера се съобщаваше, че той се е прибрал у дома с приятел.

Ако това е вярно, това означава, че убиецът му вече е бил вътре в къщата и го е очаквал.

Още по-объркваща е информацията, че огънят е тръгнал от няколко различни места в къщата по данни на БТВ.

Продължава издирването на извършителя на убийството на бизнесмена Владимир Янков, който беше намерен обгорен след умишлен пожар в дома си. Днес на място беше извършен повторен оглед. От прокуратурата разследват предумишлено убийство. До момента от МВР не са коментирали случая.

Според източници близки до разследването 56-годишния бизнесмен е прекарал последните си часове в луксозен ресторант в квартал "Бояна" където имал среща с известна българска гимнастичка. Тръгнал си сам като бил закаран в Банкя от приятели, които го оставили в близост до дома му. Вероятно убиецът е изучавал навиците на бизнесмена, тъй като през уикенда в къщата не е имало домакин.

Освен това в този момент Янков не е използвал охрана. Какво точно се е случило в къщата все още не е ясно.

Според експерта по национална сигурност доц. Милен Иванов записите от охранителните камери ще се окажат ключови за разследването.

доц. Милен Иванов – експерт по национална сигурност и бивш зам.-ректор на академията на МВР: "Когато се изгражда такава система се предвиждат всички входове и изходи и всички периметри, които трябва да бъдат наблюдавани.Това е професионално изградена система, която осъществява записи с висока разделителна способност. Ако не се намери на камерите лице, което да бъде заподозряно, вероятността да е предварително подготвено убийство е много голяма."

Една от водещите версии до момента е, че бизнесменът е убит, за да се вземе голяма сума в криптовалута. Неофициално Янков е имал интерес към инвестирането в биткойни и разполагал с портфейл за няколко милиона. Според източници близки до разследването по тялото му има следи от насилие.

доц. Милен Иванов – експерт по национална сигурност и бивш зам.-ректор на академията на МВР: "Тук е много важно да се разбере дали в къщата е останал телефона или лаптоп, който той е ползвал, защото достъпа до криптоавоари се осъществява през такива електронни устройства. Трудно може да се проследи ако някой друг е ползвал неговата парола за достъп, ако той все пак я е издал. Там няма идентификация на личността. Има само идентификация на сертификата."

Въпреки дългогодишната си дейност Янков почти не присъства в публичното пространство и не е известен с участия в скандали или конфликти.

Редактор "Екип на Петел",

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