Нов фейк плъзна в нета, свързан с парите ни в банките и ваксините

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Нов фейк плъзна в нета. Този път се твърди, че ще имаме достъп до парите в банката си само, ако имаме електронна ваксинационна карта.

Това е родена серия от конспиративната теория, че се предвижда пълен контрол чрез въвеждане на дигитална самоличност или въвеждане на цифрови пари. Конкретно в това твърдение се казва, че ваксинационната ни карта ще е свързана с нашите банкови сметки и държавата или ЕС ще могат да блокират достъпа до парите ни, ако нямаме някоя ваксина.

Това коментира пред Нова тв журналистът Иван Радев от фактчек.бг.

Наистина има идея да се направи дигитална ваксинационна карта, но тя няма да има никаква връзка с банковите сметки на хората. Никога не е било обсъждано и предлагано такова нещо, коментира той.

Този фейк започва да циркулира в интернет от края на юли. Това не е българска информация, а преведена от различни сайтове. Като първоизточник на информацията се сочи профил на холандски адвокат в мрежата Х, но всъщност става дума за жена. Дали този човек съществува, не знам, но профила е известен с антиваксърско и конспиративно съдържание. Има видеа с въпросната дама, която разпространява. Дали е адвокат – най-вероятно не, защото няма потвърждение за това, коментира той.

Този фейк се разпространява от няколко сайта, които имат голяма аудитория, тъй като привличат хората със сензационни заглавия. Разпространява се в групи в социалните мрежи, които са известни с това, че разпространяват конспиративни твърдения, коментира той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!