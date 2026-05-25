Нов формат и рекорден брой състезателки на Европейското по художествена гимнастика във Варна

Рекорден брой състезателки ще участват на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна, което ще се проведе по нов регламент в индивидуалната надпревара при жените. Надпреварата ще се проведе от 27 до 31 май в Двореца на културата и спорта и ще събере най-добрите гимнастички от Стария континент.

Рекордните 43 държави ще стартират на шампионата, 40 отбора при жените индивидуално и 40 отбора при девойки индивидуално, общо 106 индивидуални гимнастички и 26 ансамбъла, предаде БТА.

България ще бъде представена от Стилияна Николова и Ева Брезалиева при жените, ансамбъл жени в състав София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова и девойките Сияна Алекова, Александра Петрова и Деа Емилова.

Европейското първенство е квалификация за Световното. Първите 12 отбора имат право да участват на Световното първенство с пълни отбори, а останалите държави - с по една гимнастичка.

Според новия формат който е с цел да се съкрати състезанието, в първата финална фаза 20-е гимнастичките ще играят съчетания с обръч и топка, а след това първите десет, които ще намерят място в т.нар. супер финал ще играят с бухалки и с лента. Останалите гимнастички ще приключат участието си след първата фаза.

Европейската шампионка ще бъде определена на база сбора от оценките от всички уреди. Оценките ще се взимат от четирите уреда.

Промените бяха оповестени от Европейската гимнастика и ще бъдат приложени за първи път именно в България.

За последно Варна беше домакин на шампионата през 2021-а, когато Боряна Калейн спечели сребро в многобоя.

