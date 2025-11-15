Нов голям протест в Скопие

кадър: Нова тв, архив

Хиляди се събраха на 30-ия "Марш за ангелите" в Скопие във връзка с пожара в дискотека в Кочани, пише МКД.



Хората поискаха справедливост и истината да излезе наяве. Шествието започна по обяд на площад "Македония", откъдето продължи към Събранието, а след това участниците се отправиха към Основния наказателен съд в Скопие.



"Трябва да разберем защо институтите се забавят. Никой не трябва да живее с мисълта, че някой може да бъде спасен, когато не е. Нито едно семейство не трябва да понася болката, която е последица от такова пропускане, пренебрежение или бездействие. Стремим се да установим истината къде са възникнали провалите, кой не е реагирал, какви стимули са били забавени", каза жена от протестиращите, предаде Фокус.



Според близките на загиналите, текущото разследване остава непълно с въпроси без отговор и неясни обстоятелства.



Организаторите на шествието казват, че са наясно, че пътят към справедливостта ще бъде дълъг и труден, изпълнен със съпротива и изкривени намерения. Те подчертават обаче, че ако се намери обща точка на сближаване и всички застанат един до друг, системата няма да има друг избор, освен да действа според изискванията на хората.



Делото включва 38 обвиняеми – 35 физически и три юридически лица. Процесът ще се провежда с темп от две изслушвания седмично, като първоначалните дати са насрочени за 19, 25 и 26 ноември.



Съдът обяви, че ще предприеме засилени мерки за сигурност, включително присъствието на медицински екип.

