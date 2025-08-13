Нов хит сред младите: Теглят 500 лева кредит за дискотека, връщат ги за 5 месеца

Пиксабей

Младежи все по-често теглят бърз кредит, за да излязат за една вечер на дискотека, показа проверка, пише „Телеграф“. За разлика от други лета, когато масово се теглеха заеми за море, тази година пари се взимат дори само за едно напиване в нощен клуб.

Най-редовните потребители на кредити в офисите са между 18- и 22-годишни.

Голяма част от младото поколение взимат заем от 500 лева, които похарчват за една вечер, а след това издължават парите заедно с лихвите за около пет месеца. Повечето обаче връщат само лихвения процент, които е 100 лева, защото им излиза по-малка вноската на месец, и така остават длъжници с години.

„Често младежи идват да искат 500 лева, за да отидат на дискотека с тези пари. Даваме им, защото при нас не е, както при банките. Може да си изплаща само лихвата, а тя е около 20%“, разказа собственик на голям офис за бързи кредити. Все по-често вече се теглят и кредити за кола, но почти никога не се отпуска цялата сума.

Например голяма част от младежите искат скъпарски коли, за да свалят повече мацки, но нямат възможност и решават да теглят бърз кредит. Поради това, че нямат достатъчно доход, обаче им се отпускат примерно половината пари за автомобил.

С тази сума вкарат половината, а другата част на лизинга се пише към собственика, който продава, или друга фирма за бърз кредит.

„Тук е тънката линия и така се увътрят на две места с бързи кредити и после не могат да връщат парите“, разказва още кредиторът. Между 20- и 30-годишни са основно тези, които теглят за кола. Повечето са младежи с лошо ЦКР, т.е имат лоша кредитна история.

„Идват при нас, когато не могат да вземат от банка, където е много по на оферта, отколкото при нас“, добавя още той. „Младежите заборчляват за всякакви неща, имали сме случаи, в които идват да теглят пари, за да си вземат часовник от заложна къща примерно“, коментират собственици.

По-обезпокояващото е, че не си връщат кредитите. „18-годишни младежи искат само да взимат пари, но не да връщат“, коментират те.

Лихвата на повечето места, където отпускат бързи кредити, зависи от собственика и колко офиса има той. Например по-известните офиси и повечето на брой дават 10% лихва, защото има повече хора, които теглят, и така печелят независимо от лихвата.

По-малки офиси и такива, които не са толкова известни, може да дадат и 20%. Поради тази причина много от хората решават да посещават по-големите офиси, за да плащат по-малка вноска.

Повечето собственици на бързи кредити не се притесняват, ако им се връща на месец само лихвата. „На хората им е по-спокойно при нас, защото, когато си връщат лихвите, ние не ги закачаме“, обяснява служител в една от големите къщи. „Един месец може на датата да вкара лихвата, а на другия пък може да вкара лихвения процент и да погаси част от вноската“, разказва още той.

„Повечето хора заборчляват, защото връщат една година лихвения процент без вноската, обаче периодът, за които е писан заемът, се увеличава“, разясни служителят. Бързите кредити вече дават пари законно само на хора, които имат поне някакъв минимален доход на месец. Това прави и разликата с т.нар. „лихвари“, които работят незаконно и дават пари дори на хора, които нямат никакви доходи.

Кредит до заплата е най-популярният и масов заем, който хората продължават много да теглят, установи проверка. Таванът обаче е до 1400 лева за 10 месеца. Бързият кредит до заплата може дори да се изтегли онлайн, без да се ходи до офис. „Голяма част от хората остават без пари предимно лятото, и то през отпуската, защото отиват на море.

Тогава се теглят най-много бързи кредити. Това са предимно хора на средна възраст“, обясни съдържател на офис за бързи кредити. Такива хора теглят около 1000 лева, за да доплатят олинклузива, но те не са печалба за офисите.

„Този кредит е подпомагане, но не е печалба, защото на следващия месец, когато им се преведе заплатата, парите идват и си погасяват кредита“, признаха собственици на фирми за бързи кредити.

