Нов инцидент на морето: Този път с яхта

Кадър Ютуб

Вертоходна яхта започна да потъва и се обърна в морето край Бургас.

Това съобщават очевидци пред Флагман.бг, които се намират на Северния плаж и наблюдават спасителната операция по изваждането на човека и плавателния съд от водата.

„Спасители от Северния плаж на Бургас и служители от воден атракцион влязоха в морето с джет и дърпат вертоходна яхта. Очевидно нещо много голямо се е случило. Акцията е мащабна. Дано да няма жертви“, пише свидетел.

Концеионерът на плажа Симеон Цветков потвърди за инцидента.

Акция по спасяване

„Туко-що служителите на базата за водни спортове, заедно с водноспасителната служба на Северния плаж в Бургас извършиха акция по спасяване на бедстваща ветроходна яхта и нейния капитан.

Спасителите получават сигнал от сърфист, че докато е плувал, е забелязал ветроходна яхта, която се е обърнала и нейният капитан бедства до нея. Плавателният съд започнал да се пълни с вода и да потъва.

Незабавната реакция на джет инструктора Иван Енчев, който има изкаран курс по водно спасяване, и перфектно проведената акция предотвратяват трагедията навътре в морето. Благодаря на всички, които участваха в нея“, каза Симеон Цветков.

Ветроходецът е българин – около 40-годишен. Той е невредим.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!