Нов израелски удар срещу "Хамас" взе жертви

Кадър Нова ТВ

13 членове на ислямистката групировка "Хамас" са били убити при израелски удар срещу палестински бежански лагер в Южен Ливан, обяви днес израелската армия, предаде Франс прес, цитирани от БНР.

Ударът е бил извършен тази седмица и е бил насочен към тренировъчен комплекс на палестинската групировка в Южен Ливан. Убити са „13 терористи на "Хамас“, сред които Дживад Сидави, който е участвал в обучението на терористи за извършване на терористични атаки от ливанска територия срещу Израел и неговите войски. В изявлението не се посочват имената на останалите дванадесет убити.

Ливанските власти заявиха, че израелският удар е бил насочен срещу палестинския бежански лагер Айн ал Хилуех, разположен в покрайнините на Саида, но не разкриха самоличността на жертвите.

В свое изявление от вчера, придружено от снимки на 13 млади мъже, "Хамас" описа удара като „ужасяващо клане" и отрече да има военни съоръжения в палестинските лагери в Ливан.

Междувременно Ройтерс съобщи за двама убити при нападение на израелските сили близо до Рамала в окупирания Западен бряг снощи. Агенцията е получила кадри на обхванати от пламъци автомобили в град Хувара в северната част на палестинската автономия.

Пред Ройтерс израелски военни са заявили, че са реагирали на съобщения за израелски цивилни, подпалвали имоти в района на Хувара. Военните са извършили претърсвания в района, но не са открили заподозрени.

