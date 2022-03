Нов клип: Цитиридис изненада Путин в гръб

Кадър БТВ

Водещият на БТВ Николаос Цитиридис се подигра на руския президент Владимир Путин заради фалшивия клип, който Кремъл излъчи пред цял свят.

Водещият монтира и себе си на въображаемата среща на Путин със стюардеси, която Кремъл представи за истинска, но се оказа монтаж, за да залъже страната си, че всичко е наред.

Ръката на руския президент минава през микрофон, присъстващите гледат над главата му, а в чайника пред него не се отразяват никакви хора

Срещата на Владимир Путин със стюардеси и жени-пилотки от летателния състав на руски авиокомпании се оказва монтирана. Според официалната информация от Русия, президентът на страната се е срещнал с дамите, за да пие чай с тях и да ги успокои относно обстановката със забраната за полети, а също така и да каже някои свои мисли за войната, която отвори срещу Украйна.

Оказва се обаче, че видеото е монтирано и Путин не е присъствал в помещението, в което са събрани дамите, а образът му е наставен след това, отбеляза вестник СЕГА.

За да докажат това видеоразработчици направиха клип с акценти от "срещата" на руския президент, като показаха някои пропуснати детайли от монтажистите, които сочат, че видеото е наставяно.

Ето и разказа, който описва случващото се на видеоклипа с избраните пропуски на монтажистите от Кремъл:

"Владимир Путин за първи път от дълго време излезе от бункера и отиде сред народа. Да, да - два дни след тази среща (б.р. - на дългата маса с висшите военни) на тази 10-метрова маса. Поне това искаше да ни убеди Кремълският пул. Но, както се казва, Щирлиц никога не е бил толкова близо до провала.

Макар, че това се вижда още от прегледа на метаданните, а и от признанията на сепаратистките републики (б.р. - ДНР и ЛНР), които признаха (за предварително записано заседание за Донбас).

Но те сега решиха да издигнат постановката на ново ниво - с използване на хромакей (зелен екран) за подмяна на задния план. А интернет ползватели веднага обърнаха внимание на няколко момента:

- Путин седи на фона на зелени растения, за да има по-малък шанс да си проличи. Но си личи... Микрофонът се оказва полупрозрачен (б.р. - но през него не се вижда вратовръзката на Путин), а при увеличения на предния план се вижда, че ръката на Путин минава през предмети пред него.

- Самото видео не е направено със стандартни монтажни програми, а с програми за специални ефекти (метаданните сочат Adobe After Effects СС 2018).

- Къде и как гледа жената, която уж седи отдясно на Путин по време на експресивната му реч? (траекторията на погледа ѝ сочи над главата на президента, т.е. тя не гледа него)

Излиза, че цялата масовка е била записана предварително, а фоновете са ги взели от папката "Всичко отива по дяволите":

- В чайника пред Путин, по някаква причина не се отразяват хора, а в другите чайници се отразяват

- Но интернет се взриви именно от този откъс - заради компресирането на видеото или от неумел монтаж, ръката на Путин преминава през микрофона като през холограма.

Този клип вече стана вайръл в социалните мрежи. Путин бе тролен за него не само от коментаторите, но и от самия украински президент Володимир Зеленски (б.р. - той бута нарочно микрофона със същия жест, за да се види, че го отмества, а ръката му не минава през него)."

⚡️Zelensky is already laughing at Putin



Vladimir Putin for the first time in a long time got out of the bunker and went to the people. At least, Kremlin pool wanted to convince us of this. But, as they say, Stirlitz has never been so close to failure... pic.twitter.com/pbixU9pv3k