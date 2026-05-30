Нов колективен трудов договор във ВМЗ Сопот

След проведени преговори между двете синдикални организации на КНСБ и СС „Подкрепа“ във ВМЗ Сопот и ръководството на дружеството, бе постигнато окончателно споразумение по новия Колективен трудов договор.

Договорът е одобрен от министъра на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, съобщават от ВМЗ.

Новият КТД гарантира справедливи трудови възнаграждения за работниците и служителите, както и запазване на социалните придобивки.

Предвидена е и възможност при добри финансови резултати на дружеството да бъдат изплащани допълнителни парични надбавки за Великден и Коледа, се казва още в съобщението, пише novini.bg.

С подписването на новия договор се очаква да бъде осигурена по-голяма стабилност и сигурност за работещите във ВМЗ Сопот.

