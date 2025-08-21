Нов кръгов път улеснява достъпа до Провадия-Солницата

снимка: Провадия-Солницата

Нова инфраструктура около археологическия комплекс Провадия-Солницата ще улесни достъпа на туристи и ще подобри условията за разглеждане на праисторическия обект, съобщиха от екипа на проекта.

През последния месец около централната селищна и надгробна могила е изграден и валиран кръгов път с ширина от 3 до 4 метра. Трасето, което съществуваше частично през предходните години, вече обхваща и северната и източната периферия на паметника. Пътят е чакълиран и укрепен с дребна баластра, което ще позволи на посетителите да се придвижват по-удобно дори в неблагоприятни метеорологични условия.

Разширение под металната тента, която защитава южната порта на първата и втората каменна крепост от средния халколит, осигурява по-лесен достъп и за хора с двигателни увреждания, пише "Морето".

Както и в предишни години, за туристите са предвидени пейки и тента за изчакване на началото на обиколката с екскурзовод. По маршрута са поставени информационни постери, а за удобството на посетителите са монтирани тоалетни и щанд за сувенири. В близко време се очаква да бъде добавен и интерактивен купол, който ще представя още по-задълбочено историята на уникалния праисторически комплекс.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!