Нов курс лев - евро в магазина: Вафла за 80 стотинки става 45 евроцента

Пиксабей

В повечето случаи умишлено и без причина повишават цените на стоките

Търговци превалутират цените от левове в евро както си решат. В повечето случаи умишлено и без причина повишават цените на стоките. Така вафла, която струва 80 ст., търговецът е решил, че от 1.01.2026 г. тя ще струва 45 евроцента, при условие че трябва да е не повече от 41 евроцента. За бира в стъклена бутилка, която в момента е 2.20 лв., от Нова година ще броим 1.20 евро, въпреки че трябва да бъде 1.12 евро.

На други места директно вдигат цените на стоките, за да им е по-лесно превалутирането, както са направили в столична спортна зала. Там бутилка минерална вода от половин литър скочи от 1 лв. на 1,17 лева.

Причината е, че с въвеждане на еврото цената няма да е кръгла, а при 1,17 лева ще е точно 0,60 евро. Със 17 ст. поскъпна и кафето, което досега струваше 1 лев. Увеличение има и при останалите шоколадови и протеинови барчета. Поводът отново е цените да бъдат закръглени при въвеждане на еврото.

Нарушение на правилата

Експертът и създател на платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова заяви пред „Телеграф“, че превалутирането и закръгляването за изчисляването на крайната цена имат правила.

Цената в левове се дели на официалния курс на еврото, който е 1,95583, и полученото число се закръглява до втория знак след десетичната запетая на база третия. Ако третият е 5 и над 5, вторият се увеличава с една единица. Ако е под 5, остава непроменен.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!