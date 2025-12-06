Нов курс на лева, губим по 1 лев на всеки 100 евро

Пиксабей

Загубата обаче не плаши хората, които не могат да си декларират левовете в банка

Обменните бюра в страната работят с курсове на ръба на позволеното от закона, за да реализират последни големи печалби преди очакваното влизане на България в еврозоната на 1 януари 2026 година. В последните седмици на лева гражданите масово губят пари при превалутиране, притиснати от крайните срокове и желанието да обърнат спестяванията си в брой.

Проверка на "24 часа" показва, че масовата практика в момента включва изкупуване на евро на курс от 1,86 лева и продажба на нива около 1,99 лева. Това означава, че при всяка трансакция клиентите губят поне по 10 стотинки спрямо официалния фиксиран курс на Българската народна банка (БНБ), който е 1,95583 лева.

Тези курсове формално не нарушават закона, но се движат по самата граница на регулациите. Според действащата наредба за обмен на валута, сделките трябва да се извършват по пазарен курс, който обаче не може да се отклонява с повече от 5% от официалната котировка на БНБ за деня.

Още в https://www.24chasa.bg/biznes/article/21856382

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!