Нов механизъм ще облекчава визите за туристи и работници

Министерството на туризма и Министерството на външните работи създават междуведомствен координационен механизъм, чрез който да бъдат създадени предпоставки за ускоряване на процедурите за привличане на туристи и работници от пазари извън Европейския съюз. Целта е да се изработят както краткосрочни решения за активния летен сезон, така и дългосрочни мерки за по-добра координация между институциите, съобщиха от пресцентъра на Министерството на туризма.

Заместник-министърът на туризма Георги Тодоров предложи ведомството и Външно министерство да бъдат съпредседатели на работната група, а в нея да участват ДАНС, МВР – дирекция „Миграция“, Агенцията по заетостта и Министерството на финансите. Общата цел е да се подпомогнат бизнесът, икономиката, заетостта и имиджът на България като сигурна и атрактивна дестинация. „Вълнуват ни както туристите, така и работниците за сектора от пазари извън ЕС. Трябва да видим къде са затрудненията и как можем да ги преодолеем“, заяви заместник-министър Тодоров.

Заместник-министърът на външните работи Христо Полендаков подчерта, че пътуването към България започва от консулските служби. По думите му те работят под сериозен натиск заради ограничен кадрови ресурс и нарастващ брой заявления, но задачата е ясна - процедурите да се ускорят, без да се прави компромис със сигурността. Той посочи, че е важно страната ни да остане стабилна, сигурна и предвидима дестинация както за туристите, така и за хората, които идват да работят в сектора.

От страна на МВнР беше посочено, че през миналата година от консулските служби са издадени над 180 000 визи, а българската консулска служба работи с ограничен кадрови състав. В част от службите има само един консул и малък брой технически служители, което затруднява обработката при засилен интерес. МВнР вече е предприело стъпки за подсилване състава на ключови консулски служби, включително в Истанбул, Одрин, Анкара и Бурса в Турция, както и в Кайро, Делхи, Ташкент и Ханой, за които се очаква финансирането на тези нови бройки да бъде одобрено. Целта е да се възстанови нормалният ритъм на работа там, където натоварването е най-голямо.

Допълнително МВнР ще командирова краткосрочно общо 53 служители за обезпечаване на летния сезон на 2026 г. в консулските служби в Мадрид, Мюнхен, Берлин, Лондон, Пекин, Рияд, Атина, Баку, Аман, Анкара, Одрин, Истанбул, Брюксел, Делхи, Белград, Дубай, Джакарта, Ташкент, Ханой, Кайро и Алжир. За настоящия летен сезон вече са назначени на срочни договори и 16 местни лица в консулските ни служби в Минск, Астана, Москва, Ташкент, Франкфурт, Валенсия и Ташкент.

