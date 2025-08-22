Нов механизъм за сметките за ток: "Кодират" ви

Пиксабей

Новият механизъм, внесен чрез изменения в Закона за енергетиката, „кодира“ домакинствата от значително увеличаване на сметките им за ток. Битовите потребители на електрическа енергия ще получават стабилна и предсказуема фактура, независимо от колебанията на цените на борсовия пазар всеки месец. Това уточниха представители на трите електроразпределителни компании в България – ЕНЕРГО-ПРО, „Електрохолд“ и ЕВН, в отговор на запитване от БТА.

От 1 юли 2025 г. компаниите са задължени да закупуват необходимата електрическа енергия за битовите клиенти от борсовия пазар на пазарни цени. В същото време, съгласно Закона за енергетиката, крайните доставчици предложат електрическата енергия на домакинствата на утвърдена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) базова цена, която е под пазарната. За разликата между фактическата покупна цена и утвърдената от КЕВР базова цена, крайните доставчици получават компенсация, определена с решение на КЕВР, от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, поясниха от „Електрохолд“.

На практика, клиентите не забелязват значителна промяна. Те продължават да получават сметките си за ток и да ги плащат по цени, определени от КЕВР, уточниха от ЕНЕРГО-ПРО. Поради факта, че доставчиците вече закупуват енергията не на регулирана, а на пазарна цена, в случай че цената на енергийния пазар е по-висока от регулаторната цена за крайния потребител, разликата ще бъде понесена от държавата, а не от клиента.

КЕВР вече е определил компенсации за юли, които да покрият част от разходите на битовите клиенти за електрическа енергия.

„Тъй като през юли цената на енергията на енергийния пазар е била по-висока от определения от КЕВР праг за крайния потребител, средната стойност на компенсациите за клиентите на трите доставчици на енергия на регулирания пазар е над 35% от крайната сметка на потребителя, в случай че тя беше изцяло на цена от свободния пазар“, обявиха от ЕНЕРГО-ПРО.

Компаниите ще указват на фактурата на битовите клиенти размера на компенсацията, определена от КЕВР за предходния отчетен период. Размерът на компенсацията е с информативен характер за клиента.

„Компенсацията не се приспада от общата сума за електрическа енергия, тъй като битовият клиент е заплатил консумираната електрическа енергия по цените, одобрени от КЕВР за дневна и нощна тарифа, които са под борсовите. По този начин, и в духа на държавната политика, крайните битови клиенти в страната вече получават помощ, а чрез установената от КЕВР базова цена на крайните клиенти им е спестена сумата, представляваща разликата между реалната цена на пазара и базовата цена на електрическата енергия – т.е. компенсацията“, обясниха от „Електрохолд“.

С други думи, държавата е създала нов механизъм, който да защити сметките за ток на домакинствата от драстично увеличаване, коментираха от ЕНЕРГО-ПРО.

От ЕВН отбелязаха, че през първия месец от прилагането на механизма – юли, е необходимо предоставяне на компенсации на дружествата.

Как накратко функционира механизмът? Трите доставчика у нас (ЕНЕРГО-ПРО, ЕВН, „Електрохолд“) закупуват ток от пазара и го предоставят на домакинствата по цените, одобрени от КЕВР. Когато цената на пазара е по-висока от оторизираната от КЕВР, която клиентът плаща, държавата фактически връща разликата на клиентите под формата на компенсация от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

По този начин крайните потребители на електрическа енергия ще имат предсказуема сметка всеки месец, независимо от флуктуациите на цените на борсовия пазар. Целта на приетите изменения е да се осигури ценова стабилност преди реализацията на действителната либерализация.

В средата на май тази година парламентът окончателно реши, че домакинствата остават на регулирания пазар на ток за неопределен период от време. Ако тези изменения не бяха приложени, битовите потребители щяха да трябва да преминат на свободния пазар от началото на юли тази година.

Според закона, КЕВР ще определи компенсациите всеки месец. В момента няма официална информация, касаеща кога те ще бъдат предоставени на компаниите от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

Във връзка с функционирането на новия механизъм, БТА изпрати запитвания до Фонда и Министерството на енергетиката.

