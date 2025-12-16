Нов модел: Сняг по Коледа
16.12.2025 / 21:40 0
Кадър Метео Балканс
Мечтите на повечето от вас за снежна Коледа може и да се сбъднат. ECMWF отново прогнозира сняг точно за Коледа. Все още нищо не е категорично – засега само коментираме, пише Метео Балканс.
