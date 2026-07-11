Нов нападател на „соколите“ ще получи първи игрови минути

Снимка: Фейсбук, Спартак Варна

Новото попълнение на Спартак Варна Бубакар Хане ще се появи за първи път в игра за тима в днешната му последна проверка с Добруджа от 19 часа на стадион „Спартак“. Преди спаринга отборът на „соколите“ за новия сезон ще бъде представен на техните фенове.

Хане лекува контузия в началото на предсезонния период, но през тази седмица се подготвяше пълноценно. На португалеца ще се разчита да внесе острота и разнообразие по фланговете на атаката на варненци.

Разбра се още, че срещу добричлии ще пази друг нов играч на Спартак – Пламен Илиев. Последният получи почивка в предната контрола с Несебър.

Редактор "Екип на Петел",

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