Нов нападател тренира със „соколите“

Цветелин Чунчуков се присъедини към Спартак Варна и в близките дни ще стане ясно дали ще остане в отбора за пролетния полусезон. За последно 31-годишният централен нападател е носил екипа на Атърау в Казахстан.

Както е известно, „соколите“ търсят още таран, тъй като в момента водач на атаката е единствено Георг Стояновски.

Варненци се надяват също да привлекат и вратар, който да е реален конкурент на Максим Ковальов.

Последният пази без смяна до момента в първенството и след силните си изяви, особено в началото на есенния полусезон, се утвърди като един от най-добрите на своя пост в елита.

