Нов общински съветник положи клетва във Варна
снимка: ОбС Варна
Тошко Гяуров положи клетва като общински съветник преди началото на 38-ото заседание на Общинския съвет във Варна.
Той влиза на мястото на Христо Атанасов, който се оттегли от Общинския съвет, съобщават от пресслужбата на ОбС-Варна.
Гяуров ще бъде част от групата „Експертен център“. За него това е първи мандат в местния парламент.
Новоизбраният член на ОбС е бил директор на Фестивалния и конгресен център във Варна, както и ръководител на Двореца в Балчик.
По-късно днес ще стане ясно в дейността на кои постоянни и временни комисии ще вземе участие.
Днешното заседание на Общинския съвет започна с минута мълчание в памет на Богдан Караденчев. Съветниците отдадоха почит към дългогодишния общественик и бивш кмет на Варна и район „Аспарухово“, който ни напусна тази седмица.
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