Нов общински съветник положи клетва във Варна

снимка: ОбС Варна

Тошко Гяуров положи клетва като общински съветник преди началото на 38-ото заседание на Общинския съвет във Варна.

Той влиза на мястото на Христо Атанасов, който се оттегли от Общинския съвет, съобщават от пресслужбата на ОбС-Варна.

Гяуров ще бъде част от групата „Експертен център“. За него това е първи мандат в местния парламент.

Новоизбраният член на ОбС е бил директор на Фестивалния и конгресен център във Варна, както и ръководител на Двореца в Балчик.

По-късно днес ще стане ясно в дейността на кои постоянни и временни комисии ще вземе участие.

Днешното заседание на Общинския съвет започна с минута мълчание в памет на Богдан Караденчев. Съветниците отдадоха почит към дългогодишния общественик и бивш кмет на Варна и район „Аспарухово“, който ни напусна тази седмица.

Редактор "Екип на Петел",

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