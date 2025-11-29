Нов обвиняем за обира в Лувъра

кадър: Бтв

Франция повдигна обвинение срещу четвъртия заподозрян член на бандата, арестувана за зрелищния обир на бижута в музея Лувър миналия месец, съобщиха прокурорите.

На 19 октомври четиричленната банда нахлу в най-посещавания художествен музей в света посред бял ден и за седем минути открадна бижута на стойност около 102 милиона долара, след което избяга с мотопеди.

Парижкият прокурор Лора Бекуо описа четвъртия заподозрян като 39-годишен мъж, роден в работническото предградие на Париж Сен-Сен-Дени, предаде АФП.

"Вече осъден шест пъти, този мъж е известен на съда с различни престъпления, като сводничество, шофиране без книжка и притежание на крадени вещи", заяви Бекуо.

В момента той се намира в затвора в очакване на съдебния процес.

Последният заподозрян член на бандата е бил арестуван на 25 ноември на строителна площадка в западнофренския град Лавал, според източник, близък до случая, пояснява БГНЕС.

Четиримата заподозрени, за които се смята, че са извършили грабежа, вече са арестувани и обвинени в организирана кражба и престъпна конспирация.

Откраднатите бижута все още не са открити, както и лицата, които са поръчали кражбата.

