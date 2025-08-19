Нов офис на корпорация КУБ във Варна: нов етап на присъствие на българския пазар и нови гаранции за клиентите

Предприемаческата корпорация КУБ откри нов офис за продажби във Варна. Той се намира в жилищния комплекс Aqua View Apartments , в близост до плаж Кабакум. От компанията го определят като логично продължение на стратегията за дългосрочно развитие на района, както и като позитивен ориентир за инвеститорите в сферата на недвижимите имоти и хотелския бизнес.

Изборът на локация е продиктуван както от съдържанието, така и от символиката. Aqua View е един от първите завършени обекти на КУБ в България — многофункционален комплекс, който съчетава жилища, СПА-зона, лоундж-кафе, подземен паркинг с електрозарядни станции, търговски площи и детска площадка. Това е удобно място, където потенциалните клиенти не само могат да видят завършен проект, но и да разберат в дълбочина принципите, които прилага компанията в работата си.

Силните икономически показатели на пазара на недвижими имоти във Варна буквално диктуват нуждата от разширяване на присъствието. Средната доходност от наеми тук е между 5 и 5.8 % (в зависимост от типа жилище), като краткосрочният наем носи на инвеститорите до 12 % годишно. Това е значително над средното за България — около 4.3 %. А обектите в крайбрежната зона, като Aqua View и други проекти на КУБ, показват още по-висока възвращаемост.

„Развитието на нашия бизнес в България се основава на дългосрочна стратегия, която изисква постоянно присъствие, внимание към детайла и отвореност към местния пазар. Офисът в Aqua View не е просто точка за продажби, а още една крачка към това да сме по-близо до клиентите там, където работим“, подчертава основателят на КУБ Олег Невзоров.

От корпорацията допълват, че новият офис, във вече завършен комплекс, ще бъде израз на ангажимента на компанията да остане близо до клиентите не само в етапа на строителство, но и след въвеждането на обектите в експлоатация.

Такъв подход отразява философията на КУБ — строителство ориентирано не само към добавяне на квадратни метри и печалба, но и към дългосрочното развитие на градската и социалната среда. Това е модел на развитие, който трансформира градовете, подкрепя местните икономики и дава на хората нещо повече от жилище: стабилност, увереност в утрешния ден и здрава основа за изграждане на бъдещето.

Офисът се намира на ул. „Боян Бъчваров“ №65 https://share.google/UiC6zSRyo8hH5iEzw и ще работи успоредно с другите два офиса на фирмата - на бул. „Княз Борис I“ №13 https://share.google/hXxMpKbPCYyiTyXJm и в централата на компанията на ул. „Братя Шкорпил“ №2 https://share.google/Qnh0T5FtfqjG1tzgR

