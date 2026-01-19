Нов опит да се намери проектант за ремонта на къщата на Антон Новак във Варна
Булфото
Нов опит да намери изпълнител, който да изготви проекта за ремонт на къщата на Антон Новак в Морската градина, прави Община Варна. Това става ясно от обявената обществена поръчка.
Предходната процедура бе пусната през лятото. Прогнозната стойност е близо 9500 евро, пише "Морето".
Идеята е сградата край бул. „Приморски“ да се превърне в посетителски център, разказващ за делото на паркостроителя. Наличието на инвестиционен проект ще даде възможност за последващо обявяване на поръчка за същинския ремонт на зданието.
Къщата е масивна постройка, изградена в периода 1899-1909 година. Проектирана е като еднофамилна жилищна сграда с един жилищен и един полуподземен етаж и е предоставена за жилище на създателя на Морската градина. До 1937 година е използвана по първоначалното си предназначение. После е имала различни функции. По-късно към североизточната фасада е изградена и малка пристройка със складово предназначение и санитарни възли.
Основната сграда е със застроена площ 108 кв.м, а пристройката е 9 кв.м.
В полуподземния етаж са разположени антре, коридор и пет помещения, а на първия етаж антре, шест стаи и две тоалетни в пристройката.
Идеята е в посетителския център да има зала „Антон Новак“, която да отразява делото и живота на Новак. Да има и зала „Чешката следа във Варна“, която да отразява живота и дейността на чешки представители във Варна и страната.
Покривната конструкция на основната сграда е дървена с покритие от керемиди. Забелязват се ясно изразени деформации, изгнили участъци от дървената конструкция и нарушена цялост на тавана. Улуците са прогнили и на места липсват, наблюдават се пукнатини по вътрешните и външните стени, наблюдават се деформации на гредоредите, мазилките са стари и амортизирани, има наличие на течове и пукнатини, има зазидани прозорци, водопроводната инсталация е компрометирана, ел. инсталацията е демонтирана.
