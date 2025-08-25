Нов опит да се приеме старият вариант на Наредбата за свободно къмпингуване по Черноморието

Снимка: Пиксабей

Пореден опит да се приеме стария вариант на Наредбата за свободно къмпингуване към Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Въпреки изразените недоволства и отправени над 600 отрицателни становища преди няколко години и сигнали от къмпинг организациите за протести, се планира да се приемат именно спорните текстове.

Няма как да не произтекат проблеми със свободното къмпингуване по морето, докато то не бъде регулирано в Закона за туризма. А опитите това да се направи с наредба, изискваща се по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, са само цинизъм и чист лобизъм. Това мнение изрази за Радио София председателят на Българското кемпер общество Йордан Ибришимов. Той, както и представители на други групи, представляващи почиващи с палатки, каравани и кемпери, са несъгласни с поредното настояване на Регионалното министерство да бъде приет проекта на наредбата в първоначалния вид.

При представянето на текстовете преди няколко години, те срещнаха сериозен експертен и граждански отпор и въпреки че се предприеха действия за коригирането им, в момента отново се залагат старите регламенти. Според експертните организации, защитаващи почиващите, които избират палатки, кемпери и каравани, нормативните изисквания обаче не внасят ред, а напротив - още забрани и рестрикции.

По думите на Йордан Ибришимов, това води до сериозни икономически загуби, които този тип туризъм може да генерира за България, като поясни, че се подготвят и протестни действия през есента, които да покажат недоволството от подзаконовия акт.

