Нов пакет от санкции срещу Русия обедини европейските членки

снимка pixabay

Европейският съюз се споразумя за нов, 19-и пакет от санкции срещу Русия, насочени към нейния нелегален флот от петролни танкери и забраняващи вноса на втечнен природен газ. Това обяви в четвъртък датското председателство на ЕС.

Пакетът включва:

♦ Забрана за внос на руски втечнен природен газ. Тя влиза в сила от 1 януари 2027 г.

♦ Налага се забрана за транзакции на още пет руски банки и 8 банки от Близкия изток и Азия.

♦ Забранява се на европейските дружества да предоставят услуги, пряко свързани с туристически дейности в Русия.

На срещата на високо равнище в Брюксел участва и президента на Украйна.

„Днес е добър ден за Европа и Украйна“, заяви датският външен министър Ларс Локке Расмусен в изявление, докато лидерите на ЕС се събираха на среща на върха в Брюксел. Той добави, че новите санкции „ще въведат нови и всеобхватни мерки по отношение на петрола и газа, сенчестия флот и финансовия сектор на Русия“.

Мярката идва, ден след като администрацията на американския президент Доналд Тръмп обяви нови санкции срещу руската петролна индустрия, припомня "Асошиейтед Прес". Те имат за цел да принудят руския президент Владимир Путин да седне на масата за преговори и да сложи край на войната на Москва срещу Украйна.

„Вече е ясно, че за съжаление инициативите за мир на президента Тръмп не срещат добрата воля на президента Путин. Русия увеличи своите атаки и нападенията си срещу цивилни, срещу граждански обекти. Това означава, че ние трябва да продължим да подкрепяме вашата битка за справедлив и устойчив мир. Рано тази сутрин ние одобрихме 19-ия пакет санкции, който ограничава руския банков и енергиен сектор. Днес ние ще приемем политическо решение, за да потвърдим финансовата подкрепа за Украйна през следващите 2 години, включително и военната помощ", обясни Антонио Коща.

♦ Освен санкциите се обсъжда една много чувствителна тема - дали и как да бъдат конфискувани огромните руски активи, блокирани в западни банки. Схемата предвижда те да бъдат отпуснати на Украйна като заем. Това ще са 140 милиарда евро, които Брюксел казва, че реално се репарации, които Москва плаща на Киев за незаконната завоевателна война срещу тях. Взимането на парите не е лесно решение. Защото в европейските банки парите си държат десетки държави от цял свят. Има риск те да решат, че след като руските пари могат да бъдат взети, техните също не са на сигурно място. Повечето активи са замразени в Белгия. Затова тяхната позиция се чака с най-голям интерес.

"Дори по време на Втората световна война блокираните активи на другите държави не са били пипани. Така че говорим за много важна крачка, ако решим да я направим", заяви министър-председателят на Белгия Арт де Вевер.

„Осбъждахме тази тема с белгийския министър-председател и вече няколко пъти през последните дни и седмици. Споделям неговите опасения. Но той е заинтересован от намирането на съвместно решение. Затова очаквам по-нататъшен напредък по въпроса", коментира канцлерът на Германия Фридрих Мерц.



„Това са финансови средства, депозирани в Европейската централна банка. Блокирани са от Евроклиър. Говорим за използването на такива. В България, ако има замразени активи на санкционирани лица или компании, те не попадат в тази категория", заяви Росен Желязков, предаде Нова тв.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!