Нов паметник на Васил Левски може да бъде изграден скоро в центъра на Бургас

снимка: Balkanregion, Уикипедия

Общинският съвет решава в края на месеца дали ще одобри инициативата на Фондация „Гордите българи”.

Изграждат паметник на Апостола на свободата в Бургас. Бюст или цялостна скулптура на Васил Левски в центъра на града ще има в градинката между ПГЕЕ „Константин Фотинов” и сградата на ОДМВР-Бургас, а инициативата на Фондация „Гордите българи” влиза на обсъждане в Общинския съвет този месец, предава flagman.bg.

По-рано днес в сградата на Общината се проведе заседание на Сборна комисия, която обсъди Правилника за изграждане, монтаж и демонтаж на паметници. Членовете отчетоха, че са налице всички нужни документи и подкрепиха искането за поставянето на паметника на Васил Левски.

Предвижда се откриването на дарителска сметка и със средствата да бъде финансирана инициативата. Монументът ще бъде дарен на Община Бургас.

Аргументите за изграждането на новия паметник са солидни - те са обосновани както от историческа, така и от образователна и обществена гледна точка. Към 2026 г. в Бургас няма паметник, който по достоен и съвременен начин да отразява историческата значимост на Васил Левски. Съществуващият в Морската градина вече не отговаря на съвременните градоустройствени и художествени изисквания, допълва Флагман.

Финалното решение дали Бургас ще има нов паметник на Апостола на свободата ще бъде взето в края на месеца. Ако настоящата докладна записка бъде приета, това означава, че до 1 година инициативата със сигурност може да се реализира.

