Нов плогинг „Сливи за смет“: КУБ Корпорация организира почистване в Джанавара

На 28 ноември във Варна ще се проведе поредната спортно-екологична инициатива от цикъла „Сливи за смет“, чийто инициатор е международната строително-инвестиционна корпорация КУБ.

Този път мястото на събитието ще бъде територията на раннохристиянския манастир в местността Джанавара – един от най-значимите археологически и културни обекти в региона.

Посочва се, че участниците в акцията, която ще се проведе във формат плогинг, ще почистят пространството около руините на базилика от VI век в парк „Боровец“, недалеч от квартал Аспарухово. Всички събрани отпадъци ще бъдат сортирани и изпратени за рециклиране.

Това ще бъде вече третата акция от цикъла. При предишните две активни разходки на служителите на КУБ и ангажираните граждани, бяха почистени популярни туристически зони на Варна от над 700 кг отпадъци. Те бяха на територията на природен парк „Златни пясъци“ и крайбрежната територия от Галата до Паша дере.

„Акцията в Джанавара ще помогне на КУБ да покаже, че грижата за града не означава само създаване на нещо ново, а и внимателно отношение към старото – към местата, които формират културната памет и идентичност“, се посочва на сайта на КУБ Корпорация.

Уточнява се също, че всеки участник в плогинга ще получи символична нашивка с формата на „слива“, а натрупването на такива нашивки в рамките на 12-месечния цикъл акции дава възможност да бъде спечелена специална награда от КУБ.

Не пропускайте възможността да участвате — регистрирайте се, като попълните формата: https://forms.gle/7fPJZvY69rWB8UFx7

