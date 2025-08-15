Нов православен храм бе осветен в силистренското село Айдемир

Снимки: Булфото

Нов православен храм, носещ името „Св. св. Константин и Елена“, ще посреща миряните в Доростолската епархия. Тържественото освещаване на църквата бе извършено днес от Доростолския митрополит Яков в съслужение с местни свещеници и гости от страната и Румъния.

На церемонията, навръх големия празник Успение на Пресвета Богородица, присъстваха миряни, а след освещаването бе даден курбан за жителите на селото.

„Този храм ще бъде, в който нашите деца ще намират утеха и ще търсят помощ от Бога и Божията майка. Дом, в който, благодарение на вашите молитви, непрестанно ще пребивава светият дух. Днес виждате как се пише историята и вие сте първата страница от историята на този храм. Няма думи, а и не е редно да благодаря за всичко това, което са строили човеците за създаването на този храм. Не искам да отнемам небесната награда с една думичка „благодаря“. Затова отправям молитва към Бога да даде на всички, които се потрудиха за този храм, това, от което имат нужда за спасението на душите и телата им“, каза пред миряните Доростолският митрополит Яков.

БТА припомня, че първата копка и полагането на основния камък за изграждането на църквата бяха извършени през март 2021 г. Основен ктитор е силистренският бизнесмен Тодор Тодоров, който е дарил близо 70% от средствата за строителството и оборудването – около 500 000 лева. Проектът е безвъзмездно предоставен от арх. Марин Неделчев, а изграждането на сградата с разгъната площ от около 130 кв. м е осъществено от местни фирми. Оригиналните икони, създадени по канона, са дело на силистренската художничка Елена Маркарян.

С новата църква православните духовни средища в Айдемир стават четири. Най-старият храм – „Покров на пресвета Богородица“ в квартал „Татарица“ – е построен през 1750 г. от руски бежанци старообрядци и е на 270 години. Другата църква в селото – „Света Троица“, е издигната от руски войници и осветена от митрополит Григорий на 11 юни 1834 г., тогавашния ден на празника Петдесетница. В близката местност „Кълнежа“ се намира и манастирът „Покров Богородичен“, част от епархията.

