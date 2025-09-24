Нов проблем в Плевен

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Втори голям проблем надвисна над Плевен. След липсата на вода, заради която бяха организирани протести и казуса взе главата на областния управител, сега района е застигнат и от друга беля.

Заради големия пожар в бившата рафинерия "Плама" замърсяване на въздуха и завишени стойности на фини прахови частици констатираха от РИОСВ - Плевен, информира Нова телевизия.

Част от хората там са решили сами да се евакуират, други обаче са все още в района.

Пожарът в мазутния утайник край Плевен възникна след запалване на горящи треви. Огънят обхвана площ от 1000 квадратни метра. По-късно беше изгасен, но продължава да тлеят огнища, които именно са и причината за замърсение въздух.

