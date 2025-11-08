Нов протест на Прохода на републиката за запазване на лева

Булфото

При засилено полицейско присъствие на Прохода на републиката край Гурково се проведе протест.

Граждани настояха за запазване на българския лев и за оставка на правителството. До блокада на прохода не се стигна, предаде БНТ.

Организаторите обявиха, че следващата събота ще се проведе повсеместно блокиране на страната. Конкретните точки, на които ще има блокади, ще бъдат обявени на по-късен етап.

