Нов протест на млади лекари за достойно заплащане и условия на труд

Млади лекари отново ще излязат на протест пред Министерство на здравеопазването в началото на следващата седмица. Половин година, след като поставиха исканията си за достойни възнаграждения и условия на труд, от "Бъдеще в България" готвят нова демонстрация. Заявяват, че все още няма реални решения на посочените от тях проблеми.

"Още през юли, когато беше последния ни протест, получихме уверения от министър Атанас Зафиров, че ще има законодателни промени, които да решат проблемите в сферата. Но обещанията останаха само на думи". Това заяви в Обедния информационен блок по Нова Нюз общопрактикуващият лекар д-р Даниел Кипров от инициативен комитет "Бъдеще в България".

По думите му, работната група, която е трябвало да предложи конкретни решения, не само че не е представила резултати, но дори е удължила срока на дейността си без яснота за напредък. "Цялата идея е да не се приемат промени преди гласуването на бюджета. За да може догодина да се оправдаят, че няма заложени такива промени във финансовата рамка. Опитват се да ни откажат и да заметат всичко под килима", категоричен е той.

Младите лекари настояват за:

► Заплащане в размер на 150% от средната работна заплата за страната;

► По-прозрачна и справедлива система за зачисляване на специализанти;

► Подкрепа за квалификации и придобиване на европейски дипломи;

► По-добри условия за професионално развитие в България, за да се ограничи изтичането на кадри в чужбина.

"Исканията ни не са само финансови. Искаме истински реформи в системата, които да дадат шанс на младите лекари да се развиват у нас, а не да бягат в чужбина", подчерта още д-р Кипров.

На въпрос дали има напредък в диалога със здравните власти, той беше категоричен: "Реален диалог почти няма. Обществените обсъждания по наредбата за специализациите бяха пуснати формално, а колегите дори не могат да се регистрират, за да изразят мнение".

Медията потърси за коментар Министерството на здравеопазването, откъдето заявиха, че "нямат функции и компетентности за определяне на минимални възнаграждения", като подчертаха, че това е въпрос на законодателни промени. "Министерството застава зад всяко искане за достойни възнаграждения на всички лекари и медицински специалисти и ще вземе активно участие в изготвянето на такъв законопроект", гласи позицията на ведомството.

Д-р Кипров обаче определи тази реакция от страна на здравното министерство като "прехвърляне на топката": „До момента въпросът с възнаграждението на специализантите се уреждаше с текст в наредбата на самото министерство. Сега не само не искат да го подобрят, а дори се опитват да премахнат и досегашния минимум – равен на минималната работна заплата“.

