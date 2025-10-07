Нов протест на младите лекари, този път с призив „Стига лъжи“

Снимки: Булфото

Млади лекари отново се събраха на протест под надслов "Бъдеще в България. Стига лъжи!" с искане за достойни заплати. Те искат възнаграждението на лекар без специалност да бъде в размер на 150% от средната работна заплата за страната. Протестът е пред сградата на Министерството на здравеопазването. След това протестиращите се отправят на шествие по бул. "Цар Освободител" до Орлов мост.

Демонстрантите са категорични, че проявено търпение към институциите и хората, от които зависят решенията на техните проблеми, вече се изчерпа, тъй като половин година след началото на протестите резултат няма.

Младите медици настояват за реални действия и то веднага и обвиняват управляващите в "празни обещания, мотаене, фиктивни промени и прехвърляне на топката". Те призовават гражданите да подкрепят протеста им, защото се борят за бъдещето на България, за всеки един пациент и неговото благополучие.

Милен Велинов е студент по медицина в четвърти курс. „На пореден протест сме, защото протестите започнаха преди 6 месеца и оттогава само ни се хвърля прах в очите, дават ни се обещания, всъщност, казват, че може да се осъществят някакви промени, но такива не се осъществяват и ние се чувстваме излъгани и подведени“, каза той пред БГНЕС.

Студентът по медицина припомни още веднъж исканията на протестиращите – по-добро възнаграждение, по-добри условия на труд и цялостно уважение в сферата на здравеопазването към всички медицински специалисти. Велинов се обърна към гражданите с думите, че този протест не е само за хората, които работят в системата на здравеопазването. „Здравето е висша ценност и тя е на първо място във всяка една държава. И ако те не защитават своето здраве, ние не можем сами и затова призовавам всички граждани, които могат и днес, и следващия път, когато ще има протест, да дойдат“, призова той.

Студентът по медицина отправи призив и към управляващите „да си свършат работата най-накрая“. По думите му проблеми в системата на здравеопазването има много, но все трябва да се започне от някъде и един по един да бъдат изгладени.

На въпроса на този етап вижда ли перспектива за своето бъдеще в България, Велинов отговори, че не знае. „Перспективи има, но са много малко и всъщност, за да оцелееш в България, може би се налага по някакъв начин да кривваш от пътя, което за мен е вариант, поне засега“, добави той.

Според него здравният министър следи какво се случва, но действително нито веднъж не е дошъл при протестиращите. „Когато ние ходихме при него и се опитвахме да се свържем, той първите пъти въобще не ни отговаряше. След това на всички срещи, които е имало, той почти не е говорил и сякаш не беше там“, разказа Велинов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!