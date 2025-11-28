Нов протест срещу Бюджет 2026 в понеделник

Булфото

С писмо до медиите от ПП-ДБ призовават за нов протест в понеделник от 18 часа пред сградата на Народното събрание.

"Елате на площада и чуйте хората на живо, както го направихме ние. Кажете им, че ще им вдигнете осигуровките и данъците - пред тях, не пред камерите в парламента", е посланието на опозицията към Борисов.

От формацията изтъкнаха, че общественият натиск видимо води до отстъпки по спорни мерки, но това не е достатъчно. "Затова ПП-ДБ ще подкрепи гражданите в понеделник, за да бъде ясно, че бюджетът няма да се пише под диктовката на задкулисието, а под натиска на публичността и аргументите", се посочва още в писмото на формацията.

