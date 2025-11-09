Нов рекорд за Меси

кадър: Спортал

Лионел Меси продължава със своите впечатляващи изяви с екипа на Интер Маями в MLS.

Този път аржентинската суперзвезда намери за своя жертва Нешвил, който разгроми с два гола, като същевременно записа и една асистенция.

Меси откри резултата в 10-ата минута с характерен удар с левия крак, а след това удвои попаденията си в 39-ата минута с красиво пласиране във вратата, предава Спортал.

Той обаче не спря дотук, тъй като записа и своята 400-тна асистенция в професионалната си кариера, вписвайки се в историята като първия, който постига това в историята на спорта.

Меси с чудесен пас към съотборника си Алиенде, който в 76-ата минута оформи крайното 4:0.

С това представяне и асистенция Меси достигна 1133 мача в кариерата си, с 894 гола и 400 асистенции.

