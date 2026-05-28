Нов сблъсък в парламента: Управляващи и опозиция в спор за правилника на Народното събрание

Булфото

Нов политически сблъсък се разрази в парламента по време на дебатите за правилника на Народното събрание. Управляващи и опозиция влязоха в остър спор за начина, по който ще работят депутатите в новия парламент.

Дебатите по правилника продължиха повече от три часа, без страните да се доближат до компромис, предаде бТВ.

Основните критики на опозицията са свързани с предложенията за ограничаване на възможността за създаване на временни парламентарни комисии.

Според новите текстове за създаването на временна комисия ще са необходими 48 депутатски гласа – брой, с който разполага единствено управляващата „Прогресивна България“.

От опозицията обвиниха мнозинството, че така се ограничават правата на малките парламентарни групи.

„Във ваша полза е ние тук да изредим нашата критика, а вие да отговорите и накрая всички да са убедени, че гласуваме правилните неща. Народното събрание не е конвейер, правят се важни корекции. В комисиите се правиха важни корекции. Експресното законодателство не е в услуга на никого“, казва Божидар Божанов от „Демократична България“.

„Ще се опитаме да отстраним всички мъртви текстове, които са били в правилника, но никога не са се прилагали. Ще се опитаме да ограничим замърсяването на законодателния процес“, заяви Петър Витанов от „Прогресивна България“.

„Денят си личи от сутринта и щом закривате комисията по демографията…“, коментира Костадин Костадинов от „Възраждане“.

Приемането на правилника е ключово за старта на работата на парламента, тъй като без него не могат да бъдат сформирани постоянните парламентарни комисии.

Очаква се те да бъдат над 24 и да започнат работа веднага след окончателното приемане на правилника.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!