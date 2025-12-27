Нов сезон на Новите съседи тръгва по БТВ от 28 декември

Кадър БТВ

За трета поредна година bTV Comedy ще предложи на българските зрители ексклузивната възможност да гледат премиерен сезон от емблематичния сериал „Новите съседи“ („La que se avecina“) паралелно със световната му премиера в Испания. Най-новият 16-и сезон стартира у нас на 28 декември (неделя) и ще се излъчва всяка събота и неделя от 20:00 ч., превръщайки България в първата страна, в която епизодите ще дебютират международно. Сериите ще бъдат достъпни и онлайн на VOYO, където абонатите на видео платформата могат да гледат абсолютно всички сезони в удобно за тях време.

Жителите на култовия блок „Контубернио“ 49 отново ще ни потопят в своята вихрушка от бурни емоции, междусъседски интриги, шумни скандали, абсурдни ситуации и неподправен хумор. В новите епизоди Амадор (Пабло Чапеля) ще се изживява като преуспяващ бизнесмен, докато отчаяно се опитва да овладее както разрастващия си „тук-тук“ бизнес, така и новата си приятелка. Антонио Ресио (Жорди Санчес), както винаги, няма да стои мирен и ще вербува помощници за поредните си „брилянтни“ планове. Йоли (Мирен Ибаргурен) и Оскар (Феликс Гомес) ще се окажат неподготвени за предизвикателствата на родителството, което ще подложи връзката им на сериозно изпитание. Мартин (Нандо Гонсалес) ще открие собствен ресторант, Бруно (Луис Мерло) ще дебютира като филмов продуцент, а Менчу (Лолес Леон) и Фина (Петра Мартинес) ще се впуснат в… лов на терористи. Коке (Начо Герерос), от своя страна, ще напусне „вярната си служба“ при Антонио Ресио, за да се премести на работа в „Тук-тук Ривас“.

Голямата изненада за зрителите на bTV Comedy ще бъде юбилейният епизод 200, който ще пренесе „съседите“ в Дивия Запад и ще противопостави минало, настояще и бъдеще в напълно различна среда. Героите ще се окажат в уестърн град със свои собствени закони, където редът се налага от Тони Стронг (Антонио Ресио). Тоталната му доминация обаче ще бъде разклатена с появата на Адам Ривърс (Амадор) – ловец на глави и най-бързия стрелец на Запада, пристигнал, за да го предизвика на негова територия.

Шестнадесетият сезон на „Новите съседи“ ще предложи на зрителите осем нови епизода, които отново ще засегнат актуални социални теми, поднесени с типичния ироничен и често провокативен тон. Сред наболелите проблеми, които сериалът ще „разнищва“ с много хумор, са жаждата за власт и контрол, семейните роли, напрежението между поколенията, абсурдите на „модерното родителство“, феминизма, обществените крайности и много други.

Още една приятна изненада за българските фенове на „Новите съседи“ са специалните видео поздрави, които актьорите от сериала изпратиха на български език за зрителите на bTV Comedy. Тях може да видите в официалната Facebook страница на канала. А от 8 януари (четвъртък) bTV Comedy ще зарадва публиката и с друг култов испански сериал – „Щурите съседи“, чиито епизоди ще се излъчват всеки делник от 19:00 ч. Веднага след тях следват „Ало, ало“ (20:15 ч.), „Семейство Голдбърг“ (21:00 ч.), „Малкълм“ (22:00 ч.) и „Двама мъже и половина“ (23:00 ч.).

