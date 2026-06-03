Нов шоурум за мебели отвори врати във Варна

Нов и модерен шоурум за мебели отвори врати във Варна, превръщайки се в притегателен център за всички, които търсят висококачествено обзавеждане за дома и офиса. Разположен на бул. „Константин и Фружин“ №20, в непосредствена близост до Jumbo, Kaufland и летището, новият обект впечатлява както с удобната си локация, така и със своя мащаб и съвременна визия.

Магазинът е най-новият шоурум на Мебели Carmen – марка с утвърдено име в сферата на обзавеждането, създадена през 2009 година от българската компания Биттел. Новата локация се превръща в задължителна дестинация за мебели във Варна , предлагайки голямо разнообразие от модели, които съчетават качество, комфорт, функционалност и актуален дизайн.

Шоурумът е разположен на два етажа с обща площ от близо 2000 кв. м. Сградата е модерна, просторна и организирана така, че да осигури приятно преживяване за посетителите. Ключовото местоположение и наличието на паркинг правят магазина леснодостъпен както за варненци, така и за всички хора от региона.

Новият шоурум предлага изключително разнообразие от трапезни мебели, стилна мека мебел и уютни спални, предлагани в богата палитра от цветове и дамаски. Портфолиото включва решения за цялостно обзавеждане на детска стая за различни възрасти – от новородени до тийнейджъри. Асортиментът се допълва от ергономични офис мебели за продуктивна работна среда, както и от качествени градински мебели за зоните за релакс на открито. В магазина са изложени стотици мостри, което дава възможност на посетителите да усетят удобството на мебелите и улеснява взимането на решение при обзавеждане.

Едно от основните предимства на шоурума на Мебели Carmen във Варна е наличието на складова база и поддържането на големи наличности. Това позволява получаване на място или бърза доставка на избраните продукти без чакане.

Магазинът е pet friendly и посетителите могат да го разгледат заедно със своите домашни любимци. Шоурумът работи от понеделник до неделя включително, за да предлага максимално удобство при посещение.

Освен във Варна, Мебели Carmen разполага също с магазини в София, Пловдив и Бургас. Пълната продуктова гама на бранда може да бъде разгледана и на официалния онлайн магазин www.carmen.bg .



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