Нов сигнал в ОИК-Варна иска предсрочно прекратяване на правомощията на Благомир Коцев

05.11.2025 / 17:37 1

Булфото

Нов сигнал е получен в Общинската избирателна комисия във Варна, отново по повод евентуално предсрочно прекратяване на правомощията на арестувания кмет на града Благомир Коцев.

Сигналът е подаден от Биляна Якова - ръководител на проекта за интегриран градски транспорт в морската столица. Тя иска да бъде установено дали към 1 август тази година кметът "неоснователно не изпълнява задълженията си повече от един месец" и ако това е така, ОИК да вземе решение за незабавно прекратяване на мандата му, предаде Радио Варна.

 

MrBean (преди 34 минути)
Рейтинг: 196439 | Одобрение: -1801
Няма отърване...а оправия хич!

